Mai multe infracțiuni rutiere constatate de polițiști în doar câteva zile, în urma controalelor desfășurate în trafic



Polițiștii sătmăreni au depistat, în perioada 27–29 martie, mai mulți conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră. Fie că au urcat la volan fără permis, cu dreptul de a conduce suspendat sau sub influența alcoolului, aceștia s-au ales cu dosare penale, în urma acțiunilor desfășurate pe raza județului.

Șoferi fără drept de a conduce, opriți în trafic

La data de 27 martie, în jurul orei 18:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit în localitatea Petea un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce.

În aceeași zi, la ora 19:20, polițiștii din municipiul Carei au depistat un bărbat de 35 de ani, din Satu Mare, care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Un caz similar a fost înregistrat și în municipiul Satu Mare, în data de 29 martie, unde un bărbat de 47 de ani a fost prins la volan fără permis, fiind totodată sub influența alcoolului. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Alcoolul, un pericol constant pe șosele

Polițiștii au depistat mai mulți conducători auto care au urcat la volan după ce au consumat alcool. La Vama, un bărbat de 45 de ani avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat și, ulterior, a refuzat recoltarea probelor biologice.

Alte cazuri au fost înregistrate la Terebești (0,62 mg/l), Apa (0,64 mg/l) și Negrești-Oaș (0,71 mg/l), unde conducătorii auto au fost depistați în trafic sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetări în curs pentru multiple infracțiuni

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările pentru infracțiuni precum conducerea unui vehicul fără permis, conducerea cu permisul suspendat, conducerea sub influența alcoolului și refuzul de a se supune recoltării de probe biologice.

Acțiunile fac parte din eforturile continue ale autorităților de a crește siguranța rutieră și de a preveni tragediile provocate de comportamente iresponsabile în trafic.

Respectarea legii, esențială pentru siguranța tuturor

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Totodată, polițiștii atrag atenția asupra importanței respectării legislației rutiere, subliniind că astfel de abateri pot avea consecințe grave, atât din punct de vedere legal, cât și pentru siguranța participanților la trafic.