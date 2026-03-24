Prezență constantă la simulările probelor scrise de Limba română și profil, fără incidente în centrele de examen



Elevii claselor a XII-a și a XIII-a din județul Satu Mare au susținut, în perioada 23-24 martie 2026, simularea examenului național de bacalaureat. Testările au vizat atât proba scrisă la Limba și literatura română, cât și proba obligatorie a profilului, marcând un prim moment important pentru pregătirea absolvenților. Prezența elevilor a fost ridicată, iar desfășurarea simulării s-a realizat fără probleme în centrele de examen.

Luni, 23 martie 2026 – Limba și literatura română

Simularea probei de Limba și literatura română s-a desfășurat fără incidente în cele 7 centre de examen din județ. Dintre cei 2.254 de elevi înscriși, 1.742 au fost prezenți, reprezentând 77,28% din total.

Nu a fost eliminat niciun candidat. Subiectele și baremele de corectare au fost publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul oficial: http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII .

Marți, 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului

A doua zi, elevii au susținut proba scrisă obligatorie a profilului (E.c). La fel ca în ziua precedentă, simularea a avut loc în cele 7 centre de examen, cu 1.731 de elevi prezenți dintr-un total de 2.254 înscriși, ceea ce reprezintă 76,80% din totalul așteptat.

Și de această dată, niciun candidat nu a fost eliminat, iar subiectele și baremele de corectare au fost puse la dispoziție online de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație: http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII .