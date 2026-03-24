SIMULARE Elevii din Satu Mare au trecut prin prima etapă a simulării Bacalaureatului 2026

Locale 24.03.2026 14:30
Prezență constantă la simulările probelor scrise de Limba română și profil, fără incidente în centrele de examen


Elevii claselor a XII-a și a XIII-a din județul Satu Mare au susținut, în perioada 23-24 martie 2026, simularea examenului național de bacalaureat. Testările au vizat atât proba scrisă la Limba și literatura română, cât și proba obligatorie a profilului, marcând un prim moment important pentru pregătirea absolvenților. Prezența elevilor a fost ridicată, iar desfășurarea simulării s-a realizat fără probleme în centrele de examen.

Luni, 23 martie 2026 – Limba și literatura română

Simularea probei de Limba și literatura română s-a desfășurat fără incidente în cele 7 centre de examen din județ. Dintre cei 2.254 de elevi înscriși, 1.742 au fost prezenți, reprezentând 77,28% din total.

Nu a fost eliminat niciun candidat. Subiectele și baremele de corectare au fost publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul oficial: http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII.

Marți, 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului

A doua zi, elevii au susținut proba scrisă obligatorie a profilului (E.c). La fel ca în ziua precedentă, simularea a avut loc în cele 7 centre de examen, cu 1.731 de elevi prezenți dintr-un total de 2.254 înscriși, ceea ce reprezintă 76,80% din totalul așteptat.

Și de această dată, niciun candidat nu a fost eliminat, iar subiectele și baremele de corectare au fost puse la dispoziție online de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație: http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII.

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda