Simulare fără probleme la Satu Mare

Miercuri, 25 martie 2026, s-a desfășurat simularea examenului național de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, la proba scrisă la alegere a profilului, Ed).

La nivelul județului Satu Mare, la această probă sunt implicate 7 centre de examen: 2254 de elevi înscriși; 1734 elevi prezenți (76.93%).

Nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba la alegere a profilului au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul http:// http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII/