Simularea la Limba Maternă la Bac, fără probleme în județ

Joi, 26 martie 2026, s-a desfășurat simularea examenului național de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a la proba scrisă la Limba și literatura maternă.

La nivelul județului Satu Mare, la această probă sunt implicate 6 centre de examen: 510 de elevi înscriși; 478 elevi prezenți (93,73 %).

Nu a fost eliminat niciun candidat.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura maternă au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație pe site-ul http:// http://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII/