Campania continuă la Satu Mare, unde zeci de copii au încă nevoie de haine și încălțăminte noi pentru sărbători

Campania „Îmbracă un copil în haine noi de Paște”, organizată de Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului prin Centrul de zi „Sfânta Tatiana”, continuă în Satu Mare, însă nevoile sunt încă mari.

În acest moment, nu mai puțin de 87 de copii așteaptă sprijinul oamenilor cu suflet mare pentru a putea întâmpina Sărbătorile Pascale cu haine și încălțăminte noi.

Un gest mic, o bucurie uriașă

Inițiatorii campaniei își propun ca fiecare copil inclus în program să primească articole vestimentare noi, adaptate vârstei și dimensiunilor, astfel încât să se bucure de sărbători cu demnitate și zâmbetul pe buze.

Pentru a facilita implicarea donatorilor, aceștia pot primi informații exacte despre necesitățile fiecărui copil.

Cum vă puteți implica

Cei care doresc să ajute sunt invitați să contacteze organizatorii pentru a primi detalii despre mărimile necesare:

📞 Telefon: 0740 799 622

Donațiile pot fi aduse la Centrul de zi „Sfânta Tatiana”, de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00, până la data de 3 aprilie 2026.

Comunitatea poate face diferența

Fiecare contribuție, indiferent de valoare, poate aduce bucurie în viața unui copil. Campania este un nou exemplu de solidaritate locală, în care comunitatea din Satu Mare este chemată să se implice activ.