Peste 40 de jandarmi participă la acțiuni umanitare, iar tichetele primite sunt donate persoanelor vulnerabile







Cu ocazia aniversării Zilei Jandarmeriei Române, jandarmii sătmăreni demonstrează că misiunea lor depășește atribuțiile din teren. Printr-o serie de acțiuni umanitare, aceștia se implică activ în sprijinul comunității, participând la campanii de donare de sânge și susținând cauze sociale.

Donare de sânge pentru salvarea de vieți

În data de 26 martie 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare au participat la o acțiune de donare de sânge organizată la Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare.

Această inițiativă face parte dintr-un program mai amplu, desfășurat pe parcursul întregii săptămâni, la care vor lua parte peste 40 de jandarmi.

Sprijin dublu pentru cei aflați în nevoie

Pe lângă gestul de a dona sânge, jandarmii au decis ca tichetele valorice primite să fie redirecționate către Asociația „O masă caldă”, contribuind astfel la sprijinirea persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Prin această inițiativă, ajutorul oferit capătă o dimensiune suplimentară, extinzând impactul acțiunii dincolo de donarea propriu-zisă.

Implicare dincolo de uniformă

Reprezentanții jandarmeriei subliniază că participarea la astfel de activități reflectă implicarea constantă a instituției în viața comunității și dorința de a susține cauze cu impact real asupra oamenilor.

Un apel la responsabilitate

Donarea de sânge rămâne un gest simplu, dar vital, care poate salva vieți.

Jandarmii sătmăreni încurajează cetățenii să se alăture acestor demersuri ori de câte ori au posibilitatea, promovând solidaritatea și grija față de cei din jur.



