Peste 6.400 de persoane fără loc de muncă, majoritatea din mediul rural și cu nivel scăzut de educație



Datele oficiale furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare indică o ușoară creștere a ratei șomajului la finalul lunii februarie 2026. Deși variația este redusă, structura șomerilor evidențiază probleme persistente legate de educație și accesul la piața muncii.

Creștere ușoară a ratei șomajului

La sfârșitul lunii februarie, rata șomajului înregistrată în județul Satu Mare a ajuns la 5%, în creștere cu 0,04% față de luna ianuarie 2026. În evidențele AJOFM erau înregistrați 6.429 de șomeri, dintre care doar 995 beneficiau de indemnizație, în timp ce 5.434 erau neindemnizați.

Diferențe majore între mediul urban și rural

Distribuția șomerilor scoate în evidență un dezechilibru semnificativ între mediul urban și cel rural. Astfel, doar 1.379 de persoane fără loc de muncă provin din mediul urban, în timp ce nu mai puțin de 5.050 sunt din mediul rural, ceea ce subliniază dificultățile mai accentuate în accesarea locurilor de muncă în aceste zone.

Categoria de vârstă cea mai afectată

Cele mai afectate de șomaj sunt persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani, care însumează 1.653 de persoane. Acestea sunt urmate de grupa 30–39 de ani, cu 1.342 de șomeri.

La polul opus se află tinerii cu vârste între 25 și 29 de ani, unde sunt înregistrate 465 de persoane fără loc de muncă. De asemenea, 866 de șomeri au sub 25 de ani, iar peste 2.000 de persoane au vârste de peste 50 de ani.

Nivelul de educație, factor determinant

Un aspect îngrijorător este ponderea ridicată a persoanelor cu nivel scăzut de educație în rândul șomerilor. Astfel, 54,13% dintre aceștia nu au studii sau au doar studii primare, iar 31,22% au nivel gimnazial.

Procente mult mai reduse se înregistrează în rândul celor cu studii liceale (5,94%), profesionale (6,69%), postliceale (0,75%) și superioare (1,27%), ceea ce indică o corelație directă între nivelul de instruire și șansele de angajare.

Grad redus de ocupabilitate

În ceea ce privește șansele de integrare pe piața muncii, majoritatea șomerilor sunt considerați greu sau foarte greu ocupabili. Astfel, 3.606 persoane sunt încadrate ca greu ocupabile, iar 1.406 ca foarte greu ocupabile. Alte 1.395 sunt mediu ocupabile, în timp ce doar 22 de persoane sunt considerate ușor ocupabile.

Provocări pentru piața muncii

Datele evidențiază provocări importante pentru piața muncii din județul Satu Mare, în special în ceea ce privește integrarea persoanelor din mediul rural și a celor cu un nivel redus de educație.

Autoritățile subliniază necesitatea continuării programelor de formare profesională și a măsurilor active de ocupare, pentru a sprijini reintegrarea acestor persoane și pentru a reduce dezechilibrele existente pe piața muncii.