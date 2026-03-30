Două echipe dedicate au reprezentat cu cinste județul Satu Mare într-o competiție care a reunit participanți din 26 de județe



Într-o lume în care implicarea și solidaritatea devin tot mai necesare, elevii Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare au demonstrat că spiritul de voluntariat este viu și autentic. Participarea lor la concursul național „Sufletul pridvorului – speranță și faptă bună”, desfășurat în perioada 26-28 martie la Sucevița, s-a concretizat prin rezultate remarcabile, ambele echipe fiind răsplătite cu premii speciale.

Competiție națională dedicată faptelor bune

Evenimentul organizat la Sucevița a adus împreună echipe din 26 de județe ale țării, fiecare având misiunea de a prezenta proiecte de voluntariat menite să evidențieze implicarea tinerilor în comunitate. Concursul „Sufletul pridvorului – speranță și faptă bună” a pus accent pe inițiativă, empatie și capacitatea de a transforma ideile în acțiuni concrete în sprijinul celor aflați în nevoie.

Două echipe, un singur scop: implicarea

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare a fost reprezentat de două echipe, coordonate de cadre didactice dedicate. Prima echipă, îndrumată de preotul director Gabriel Groza, a fost formată din elevele Vădan Carina și Katona Viviene. Cea de-a doua echipă, coordonată de profesorul Florin Groza, le-a avut în componență pe Mondoacă Ilaria și Bliderean Ștefania.

Prin proiectele prezentate, elevii au reușit să transmită nu doar idei, ci și valori fundamentale precum solidaritatea, responsabilitatea și dorința de a contribui activ la binele comunității.

Premii speciale pentru implicare și dăruire

Eforturile și dedicarea echipelor din Satu Mare au fost apreciate de juriu, ambele fiind distinse cu premii speciale. Această recunoaștere confirmă nu doar calitatea proiectelor prezentate, ci și implicarea autentică a elevilor în activități de voluntariat.

Participarea la un astfel de concurs național reprezintă o experiență valoroasă pentru tineri, oferindu-le oportunitatea de a învăța, de a se dezvolta și de a împărtăși exemple de bună practică alături de alți elevi din întreaga țară.

