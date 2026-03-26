Peste 30 de participanți au redescoperit simbolistica ouălor pascale, într-un eveniment dedicat tradițiilor autentice







Casa de Cultură din Ardud a devenit, miercuri, un spațiu al redescoperirii tradițiilor, unde participanți de toate vârstele au luat parte la un atelier de încondeiat ouă. Evenimentul a pus în valoare specificul zonei de nord-vest, unde această practică se păstrează într-o formă mai simplă, dar profund simbolică.

Tradiții simple, dar pline de sens

Potrivit Simina Pop, director al Casa Orășenească de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, atelierul a evidențiat frumusețea unui gest aparent simplu, dar încărcat de semnificații.

În această zonă, încondeierea ouălor cu ceară nu urmărește complexitatea modelelor, ci transmiterea unor simboluri esențiale legate de viață, renaștere și credință.

Participare numeroasă și implicare

Peste 30 de copii, adolescenți și adulți au participat la atelier, unde au învățat tehnica tradițională de decorare a ouălor.

Aceștia au trasat modele cu ceară, iar apoi au scufundat ouăle în culoarea roșie, simbol al vieții și al sacrificiului, într-un proces care a îmbinat creativitatea cu răbdarea și atenția la detalii.

O punte între generații

Atmosfera a fost una specială, marcată de liniștea și concentrarea lucrului manual, dar și de interacțiunea dintre generații.

Evenimentul a demonstrat că tradițiile continuă să trăiască prin cei care le învață și le transmit mai departe, fiecare ou încondeiat devenind o mărturie a identității culturale.

Sprijin pentru cultură și patrimoniu

Organizatorii au adresat mulțumiri specialiștilor din cadrul Muzeul Județean de Artă Satu Mare, precum și tuturor participanților care au contribuit la reușita evenimentului.

Atelierul de la Ardud reconfirmă importanța păstrării și promovării tradițiilor locale, ca parte vie a patrimoniului cultural.