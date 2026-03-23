Autoritățile introduc un sistem modern pentru a reduce aglomerația și timpul de așteptare





Accesul la Ștrandul Termal Tășnad va deveni mai simplu începând cu luna aprilie 2026, odată cu introducerea unui sistem online de achiziție a biletelor. Măsura anunțată de administrația locală are ca scop reducerea cozilor formate la intrare, în special în perioadele aglomerate.

Primarul orașului Adrian Farcău a explicat că această decizie vine în contextul creșterii numărului de turiști care aleg stațiunea pentru relaxare. Edilul a subliniat că noul sistem va permite evitarea aglomerației și va îmbunătăți experiența vizitatorilor încă de la sosire.

Acces rapid și rezervări în avans

Biletele vor putea fi achiziționate direct de pe viitorul site oficial al stațiunii Tășnad, aflat în curs de lansare. Platforma va oferi posibilitatea rezervării în avans, ceea ce va contribui la o mai bună gestionare a fluxului de turiști și la reducerea timpilor de așteptare.

Autoritățile estimează că această soluție digitală va aduce un plus de confort atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori, în special în sezonul estival, când numărul celor care frecventează ștrandul crește considerabil.

Pas spre modernizarea stațiunii

Implementarea sistemului online face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare și digitalizare a serviciilor publice locale. Prin această inițiativă, administrația urmărește consolidarea poziției Tășnad ca destinație balneară importantă în nord-vestul țării.

Noua facilitate este văzută ca un pas necesar în dezvoltarea infrastructurii turistice și adaptarea la cerințele actuale ale vizitatorilor, tot mai orientați spre soluții rapide și eficiente.