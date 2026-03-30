Număr ridicat de cazuri critice și urgențe, aproape 140 de persoane necesitând internare



Unitatea de Primiri Urgențe din Satu Mare a funcționat la capacitate intensă în perioada 27–30 martie 2026, când sute de pacienți au apelat la serviciile medicale de urgență. Datele oficiale arată o presiune constantă asupra personalului medical, în contextul unui număr semnificativ de cazuri grave.

Aflux constant de pacienți

În intervalul menționat, nu mai puțin de 511 pacienți s-au prezentat la UPU Satu Mare, solicitând îngrijiri medicale. Cazurile au variat de la afecțiuni minore până la situații critice care au necesitat intervenții rapide și complexe.

Dintre aceștia, 129 de pacienți au fost încadrați la categoria cazurilor critice, necesitând îngrijire imediată, în timp ce 289 au fost considerați urgențe. De asemenea, 93 de persoane au fost încadrate la categoria non-urgențe.

Internări în urma evaluărilor medicale

În urma investigațiilor și a evaluărilor efectuate de cadrele medicale, 137 de pacienți au necesitat internare pentru tratament și monitorizare suplimentară. Acest lucru reflectă complexitatea cazurilor prezentate și nevoia de îngrijiri medicale continue pentru o parte semnificativă dintre pacienți.

Presiune pe sistemul de urgență

Volumul mare de prezentări într-un interval relativ scurt subliniază importanța și solicitarea constantă a serviciilor de urgență. Personalul medical a fost nevoit să gestioneze eficient atât cazurile grave, cât și pe cele mai puțin urgente, menținând un echilibru între rapiditate și calitatea actului medical.

Situația evidențiază, încă o dată, rolul esențial al Unității de Primiri Urgențe în asigurarea primului contact al pacienților cu sistemul medical și necesitatea utilizării responsabile a acestor servicii.