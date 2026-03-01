Victoria Carei a învins clar juniorii LPS Satu Mare

Amical

Echipa de fotbal Victoria Carei și-a continuat pregătirea de iarnă printr-un nou meci amical, disputat vineri, pe terenul sintetic al bazei LPS–Dinamo din Satu Mare, în compania formației LPS Satu Mare U17.

Partida s-a jucat pe durata a trei reprize a câte 30 de minute, iar tinerii fotbaliști careieni au dominat clar jocul, marcând în fiecare repriză cel puțin un gol și impunându-se la final cu scorul de 9–2.

Primul gol al meciului a fost reușit de Cătălin Mărneanu, în primele 30 de minute. Apoi au urmat reușitele semnate de Horváth Dávid, Raul Koter, autor a trei goluri, Szilágyi Rándu, cu două reușite, Cosmin Berindea și Keizer Richárd.

Până în acest moment al perioadei de pregătire, Victoria Carei a înregistrat două înfrângeri, ambele cu 1–3, în fața formațiilor Unirea Tășnad și Unirea Valea lui Mihai, urmate de victorii concludente: 6–1 cu SLE Nagydobos (Ungaria), 5–2 cu Olimpia Satu Mare II și 6–0 cu Fortuna Kaplony.

Sezonul de primăvară al Ligii a 4-a Elite va debuta în weekendul 21–22 martie, însă Victoria va avea un prim meci oficial cu o săptămână mai devreme, când va disputa restanța din campionat cu Recolta Dorolț.

MECI AMICAL

LPS Satu Mare – Victoria VSK Carei 2–9 (0–1, 2–5)

Victoria: Petcu – Bârle, Silaghi, Nyilvan B., Rus, Tempfli, Horváth, Nyilvan R., Mărneanu, Koter, Berindea.

Au mai jucat: Ritli, Fekete, Bococi, Keizer, Szilágyi, Szabó, Gergely, Malinetescu.