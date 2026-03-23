Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, marcată anual la data de 22 martie, Apaserv Satu Mare a particpat la o serie de activități educative dedicate elevilor, menite să consolideze colaborarea cu instituțiile de învățământ din municipiu și să promoveze importanța protejării resurselor de apă.

Ziua Mondială a Apei a fost instituită în urma Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare, desfășurată la Rio de Janeiro în anul 1992, și este celebrată în România începând cu anul 1993. Această zi are ca obiectiv principal sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea protejării resurselor de apă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, precum și evidențierea responsabilităților instituționale și individuale în gestionarea durabilă a acestora.

Pentru Apaserv Satu Mare, educația și conștientizarea tinerei generații în ceea ce privește utilizarea responsabilă a apei reprezintă o prioritate strategică. În acest context, compania a organizat evenimente în parteneriat cu trei unități de învățământ din municipiul Satu Mare, la care au participat aproximativ 200 de elevi în fiecare locație.

În cadrul acestor activități, specialiștii Apaserv au prezentat informații relevante privind procesul de tratare și distribuție a apei potabile, funcționarea infrastructurii de alimentare cu apă, precum și aspecte esențiale legate de protejarea resurselor de apă. Activitățile au avut un caracter interactiv, fiind adaptate nivelului de înțelegere al elevilor.

La Colegiul Național „Doamna Stanca”, elevii din clasele VII–XI au participat la sesiuni educative și activități practice, printre care realizarea de interviuri tematice, o acțiune de igienizare pe malul râului Someș și un concurs de tip quiz, care s-a bucurat de un interes deosebit.

La Școala Gimnazială „Mircea Eliade” a fost organizată o expoziție de desene dedicată elevilor din clasele V–VIII, având ca tematică apa și protecția mediului, evidențiind creativitatea și implicarea acestora în promovarea unui comportament responsabil față de natură.

La Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”, activitățile au inclus un concurs de tip quiz destinat elevilor din clasele IX–X având ca temă importanța apei în viața de zi cu zi.

Apaserv Satu Mare își reafirmă angajamentul de a sprijini educația ecologică a tinerei generații și de a promova utilizarea responsabilă a resurselor de apă. În acest sens, compania organizează pe tot parcursul anului programe de tip „porți deschise”, oferind elevilor din întreg județul oportunitatea de a vizita stațiile de tratare a apei și stațiile de epurare a apelor uzate. Aceste inițiative se bucură anual de participarea a aproximativ 1.500 de vizitatori.

Prin astfel de demersuri, Apaserv Satu Mare contribuie activ la formarea unei culturi a responsabilității față de mediu și la conștientizarea importanței protejării resurselor de apă pentru generațiile viitoare.



