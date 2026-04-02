Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Someş-Tisa supune consultării publice documentul „Probleme importante de gospodărire a apelor în spaţiul hidrografic Someş-Tisa”. Acesta a fost publicat la 20 ianuarie 2026 pe website-ul instituţiei noastre, în secţiunea Consultarea publicului și poate fi consultat accesând link-ul https://somes-tisa.rowater.ro/wp-content/uploads/2025/12/PIGA-2025-Somes-Tisa.pdf

Documentul privind problemele importante de gospodărire a apelor evidențiază următoarele aspecte cheie privind gospodărirea apelor în relație cu starea apelor de suprafaţă:

· Poluarea cu substanţe organice;

· Poluarea cu nutrienţi;

· Poluarea cu poluanți specifici, substanţe prioritare/prioritar - periculoase;

· Alterările hidromorfologice;

· Efectele schimbărilor climatice.

De asemenea, documentul reflectă măsurile luate și progresele realizate cu privire la diferite alte aspecte relevante pentru managementul apei la nivel național, în corelare cu nivelul districtului internațional al Dunării. Aceste subiecte includ managementul calității sedimentelor, speciile invazive și gestionarea poluării cu plastic.

Acesta constituie o etapă în realizarea Planului de Management Bazinal actualizat. Prin contribuţia factorilor interesați și a publicului, dorim să realizăm identificarea corectă a problemelor din domeniul gospodăririi apelor si, implicit, a măsurilor care necesită a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea stării mediului acvatic din arealul hidrografic Someş-Tisa. Procesul de consultare publică este deschis până la 20 iulie 2026.

Pentru a transmite sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră vă punem la dispoziție un chestionar online pe site-ul ABA Someș-Tisa, în secțiunea Consultarea publicului https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7jk8xXJVaEGdTc6fRPJ2826KIvHoqMlOiuV-Dl9PqZlUMDdXUUY0WEhXSjNXUjk5VDk0WkpENzlLQy4u&route=shorturl

Completarea acestuia va permite transmiterea mai eficientă a comentariilor și va facilita procesul de colectare și centralizare a răspunsurilor. Totuși, dacă doriți să răspundeți prin altă modalitate, în aceeași secțiune pe site-ul instituției se poate descărca un chestionar, pe care îl puteți completa si transmite prin posta, fax, sau la adresa de e-mail: idue@dast.rowater.ro.

Planul de Management este un instrument de planificare care identifică acţiunile care trebuie întreprinse în bazinul hidrografic pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei Cadru Apa (DCA).

Consultarea publicului cu privire la Planul de Management reprezintă o oportunitate pentru oameni şi organizaţii de a colabora, în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului acvatic, sub toate aspectele lui.

CASETĂ EXPLICATIVĂ

Directiva Cadru Apa (2000/60/CE) este unul dintre pilonii de bază ai legislaţiei europene în domeniul calității apelor. Aceasta stabileşte un program și un calendar, în funcţie de care statele membre au obligaţia să elaboreze Planuri de Management ale bazinelor hidrografice, actualizate la fiecare 6 ani (din anul 2009, când s-a elaborat primul Plan de Management).

PLANUL DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC reprezintă instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apă care are drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă precum şi protecţia ecosistemelor acvatice, având ca obiective principale atingerea unei „stări bune” a apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi prevenirea deteriorării stării corpurilor de apă.