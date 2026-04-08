Polițiștii au deschis dosare penale după ce doi conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului, în urma unor accidente soldate cu pagube materiale

Două evenimente rutiere produse în data de 7 martie a.c., în municipiul și județul Satu Mare, au atras atenția polițiștilor, după ce conducătorii auto implicați au fost depistați sub influența alcoolului. Din fericire, în ambele cazuri nu au fost înregistrate victime, însă au fost provocate pagube materiale.

Accident pe strada Codrului

Primul incident a avut loc în municipiul Satu Mare, pe strada Codrului, în jurul orei 20:53. Potrivit polițiștilor rutieri, un bărbat de 62 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, acroșând trei autoturisme parcate regulamentar.

În urma impactului nu au existat victime, însă testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, cercetările sunt continuate pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Autoturism ajuns în șanț la Rătești

Cel de-al doilea incident s-a produs în jurul orei 18:22, pe Drumul Național 19A, în localitatea Rătești. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre un autoturism ieșit de pe carosabil.

În urma verificărilor, s-a stabilit că un bărbat de 38 de ani, din municipiul Satu Mare, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, pe fondul neadaptării vitezei, părăsind partea carosabilă și ajungând în șanț.

Și în acest caz nu au existat victime, însă etilotestul a indicat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Alcoolul la volan, un pericol constant

Cele două cazuri readuc în atenție pericolul reprezentat de consumul de alcool la volan, chiar și atunci când accidentele nu se soldează cu victime. Polițiștii reamintesc că astfel de fapte constituie infracțiuni și sunt sancționate conform legii.