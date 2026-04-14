ACCIDENTE Minivacanța de Paște, marcată de o serie de accidente rutiere în județul Satu Mare

Locale 14.04.2026 16:02
Mai multe persoane au ajuns la spital, după evenimente produse în doar câteva zile

Minivacanța de Paște a fost umbrită de o serie de accidente rutiere produse în județul Satu Mare, în urma cărora mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital. Evenimentele s-au petrecut atât în mediul urban, cât și în localitățile din județ, având drept cauze principale neacordarea de prioritate și neatenția în trafic.

Neacordarea de prioritate, cauza principală a accidentelor

Primul incident s-a produs în data de 9 aprilie, în jurul orei 12:00, în localitatea Mesteacăn, la intersecția Drumului Comunal 2 cu strada Principală. O femeie de 32 de ani din Halmeu nu ar fi respectat indicatorul „STOP” și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 56 de ani.

În urma impactului, conducătoarea auto de 56 de ani și o pasageră de 47 de ani au fost rănite și transportate la spital. Șoferița vinovată a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, în timp ce celeilalte conducătoare i-au fost recoltate probe biologice.

Un alt accident, produs în aceeași zi, la ora 14:14, în municipiul Satu Mare, la intersecția străzilor Ion Ghica și Anton Pann, a avut la bază nerespectarea indicatorului „Cedează trecerea”. Un autoturism a intrat în coliziune cu o femeie de 76 de ani care se deplasa pe bicicletă pe drumul prioritar.

În urma impactului, șoferul a părăsit locul accidentului, fiind însă identificat ulterior de polițiști ca fiind un bărbat de 68 de ani din municipiu. Biciclista a fost rănită și transportată la spital.

Pietoni și minori, victime ale accidentelor

Tot pe 9 aprilie, în jurul orei 19:35, pe Calea Odoreului din municipiul Satu Mare, o tânără de 20 de ani din Odoreu a acroșat o minoră de 11 ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.

Copila a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Un alt caz grav s-a înregistrat pe 12 aprilie, pe Drumul Județean 193A, între localitățile Hodișa și Socond. O femeie de 50 de ani a intrat în coliziune cu un biciclist de 13 ani, care ar fi efectuat un viraj la stânga fără să se asigure.

Minorul a fost rănit și transportat la spital, iar conducătoarea auto nu consumase alcool, conform testării.

Cercetările continuă în toate cazurile

În toate situațiile prezentate, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentelor.

Seria acestor evenimente readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație, mai ales în perioadele aglomerate, cum sunt sărbătorile, când traficul rutier crește semnificativ.

