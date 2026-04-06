Polițiștii rutieri anchetează cauzele și împrejurările producerii accidentelor

În perioada 3–5 aprilie, județul Satu Mare a fost martorul a trei evenimente rutiere, soldate cu vătămări corporale, fiecare incident fiind în curs de cercetare de către autorități.

Mopedist rănit la Bogdand

La data de 3 aprilie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre un accident produs pe Drumul Județean 196, în localitatea Bogdand.

Din primele verificări, un bărbat de 34 de ani, din Bogdand, conducea un moped electric și, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, fiind proiectat pe carosabil. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Investigațiile au relevat că acesta nu deține permis de conducere și că mopedul nu era înregistrat sau înmatriculat. De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.

Motociclist rănit între Săcășeni și Sălaj

Pe 4 aprilie, polițiștii Poliției Orașului Tășnad au intervenit pe Drumul Național 1F, între Săcășeni și județul Sălaj, unde un bărbat de 44 de ani, din județul Bihor, a pierdut controlul asupra motocicletei într-o succesiune de curbe, răsturnându-se în șanț.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă testarea cu aparatul etilotest a fost negativă. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor incidentului.

Coliziune în Tășnad

Pe 5 aprilie, un alt accident a avut loc pe strada Înfrățirii din orașul Tășnad. Un bărbat de 74 de ani, conducând un autoturism, a pătruns pe sensul opus și a lovit un autoturism staționat. În urma impactului, mașina staționată a fost proiectată într-un șanț, iar autoturismul conducătorului a intrat în coliziune cu un cap de pod.

O femeie de 74 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ancheta continuă.