Reorganizarea instituției și a structurilor subordonate urmărește eficientizarea activității și respectarea noilor prevederi legale
Primăria municipiului Satu Mare și instituțiile subordonate Consiliului Local vor funcționa cu o organigramă redusă, în urma unui proces de reorganizare realizat conform prevederilor OUG nr. 7/2026. Proiectele de hotărâre au primit aviz favorabil în cadrul Comisiei III Servicii publice și comerț și urmează să fie supuse votului în ședința Consiliului Local.
Reducere semnificativă a numărului de posturi
Potrivit declarațiilor consilierului local PSD, Ciprian Crăciun, reorganizarea a dus la o scădere considerabilă a numărului total de posturi:
- Înainte de reorganizare: 697 posturi
- După reorganizare: 506 posturi
- Posturi desființate: 191
Măsura a vizat în principal posturile vacante, astfel încât activitatea instituțiilor să nu fie afectată.
Noua structură a instituțiilor
După reorganizare, structura de personal este distribuită astfel:
- Primăria Municipiului Satu Mare – 307 posturi
- Poliția Locală Satu Mare – 105 posturi
- Administrația Domeniului Public Satu Mare – 85 posturi
- Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare – 19 posturi
Eficiență administrativă și respectarea cadrului legal
Reprezentanții administrației locale susțin că reorganizarea are ca scop optimizarea structurii administrative și creșterea eficienței serviciilor publice, în condițiile respectării plafonului legal de posturi stabilit de Instituția Prefectului.
Prin reducerea posturilor vacante, autoritățile urmăresc menținerea capacității funcționale a instituțiilor, fără a afecta serviciile oferite cetățenilor.