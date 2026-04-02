Prefectul Altfatter Tamás și echipa sa au primit zeci de elevi din principalele licee sătmărene, într-un dialog deschis despre rolul administrației publice





Cu prilejul Zilei Instituției Prefectului, Instituția Prefectului Județul Satu Mare a organizat evenimentul „Ziua Porților Deschise”, dedicat elevilor și tinerilor interesați să descopere din interior modul de funcționare al administrației publice. Prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, au fost gazdele întâlnirii, la care au participat elevi de la mai multe unități de învățământ din municipiu.

Elevii, față în față cu administrația

La eveniment au luat parte elevi de la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”, Liceul Reformat, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”, Colegiul Național „Doamna Stanca”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”. Aceștia au avut ocazia să afle informații despre atribuțiile instituției, dar și să înțeleagă mai bine rolul prefectului în teritoriu.

Dialog deschis și interactiv

Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă, elevii fiind încurajați să adreseze întrebări și să participe activ la discuții. Reprezentanții instituției au prezentat activitatea curentă și au subliniat importanța implicării civice și a unei bune înțelegeri a mecanismelor administrației publice de către tânăra generație. Interesul manifestat de participanți a confirmat necesitatea unor astfel de inițiative.

Rolul Instituției Prefectului

Reprezentanții instituției au evidențiat faptul că Instituția Prefectului are un rol esențial în asigurarea echilibrului între nivelul central și cel local al administrației publice, garantând aplicarea unitară a legii și armonizarea intereselor comunității cu politicile guvernamentale. Activitatea se bazează pe principii precum legalitatea, transparența, imparțialitatea și responsabilitatea.

Angajament pentru comunitate

Conducerea instituției a transmis un mesaj de respect și angajament față de cetățeni, subliniind că aceștia rămân prioritatea principală. În acest sens, se urmărește creșterea calității serviciilor publice, eficientizarea activității instituțiilor deconcentrate și dezvoltarea digitalizării, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor comunității.

Apreciere pentru echipă și continuitate

Totodată, au fost adresate mulțumiri echipei Instituției Prefectului pentru profesionalismul și implicarea constantă, rezultatele fiind considerate rodul unei colaborări solide. Reprezentanții instituției au dat asigurări că vor continua să acționeze pentru consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și pentru menținerea unui parteneriat activ cu comunitatea locală.