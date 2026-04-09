Deși unele procente arată o aparentă îmbunătățire față de anul trecut, cifrele generale scot la iveală o realitate alarmantă în sistemul educațional județean



Ministerul Educației și Cercetării a transmis inspectoratelor școlare rezultatele simulării examenului național de bacalaureat 2026, iar datele din județul Satu Mare ridică serioase semne de întrebare. În ciuda unor creșteri punctuale față de anul anterior, rata generală de promovare rămâne scăzută, confirmând dificultățile majore cu care se confruntă elevii în pragul examenului maturității.

Aproape jumătate dintre candidați, sub pragul de promovare

Rata cumulată de promovare în județul Satu Mare este de doar 58,09%, în creștere față de 54,54% înregistrată în martie 2025, însă procentul rămâne îngrijorător. Concret, doar 984 de elevi au reușit să promoveze dintr-un total de 1694 de candidați prezenți, din cei 2254 înscriși inițial.

Diferența mare dintre elevii înscriși și cei prezenți, dar și numărul ridicat al celor respinși, conturează o imagine tot mai fragilă a performanței școlare.

Rezultate contrastante la Limba română

La proba E.a) – Limba și literatura română, situația pare, la prima vedere, încurajatoare. Din cele 1742 de lucrări evaluate, 1453 au obținut note mai mari sau egale cu 5, ceea ce înseamnă un procent de 83,41%, semnificativ mai mare față de 66,90% anul trecut.

Cu toate acestea, diferența dintre procentul bun la această probă și rata generală de promovare indică probleme serioase la celelalte discipline.

Performanță ridicată la limba maternă, dar cu impact limitat

La proba E.b) – Limba maternă, rezultatele sunt chiar mai bune: 92,26% dintre lucrări au primit note de trecere (441 din 478). Comparativ cu 88,94% în 2025, progresul este evident, însă această probă nu reușește să compenseze lacunele majore din alte arii.

Punctul critic: disciplina obligatorie a profilului

Cele mai mari dificultăți se înregistrează la proba E.c) – disciplina obligatorie a profilului, unde doar 64,59% dintre elevi au obținut note de promovare (1118 din 1731 de lucrări).

Deși există o ușoară creștere față de 62,04% în anul anterior, nivelul rămâne problematic și indică o pregătire insuficientă în materiile esențiale, precum matematica sau istoria.

Rezultate mai bune la proba la alegere, dar insuficiente

La proba E.d), procentul notelor de trecere este de 83,85% (1454 din 1734 lucrări), în creștere față de 79,54% în 2025. Chiar și așa, aceste rezultate nu reușesc să ridice semnificativ rata generală de promovare.

Semnal de alarmă înaintea examenului real

În ansamblu, simularea Bacalaureatului 2026 scoate în evidență un paradox: rezultate bune la anumite probe, dar o rată generală de promovare care rămâne periculos de scăzută.

În lipsa unor măsuri rapide și eficiente, aceste cifre riscă să se reflecte aproape identic la examenul din vară, transformând simularea într-un avertisment ignorat.