Valori de peste 3 g/l alcool pur în sânge, confirmate de analizele de laborator

Un bărbat din municipiul Satu Mare a fost reținut de polițiști, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului, cu o concentrație extrem de ridicată, confirmată ulterior prin analize toxicologice. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 13 aprilie, pe o stradă din oraș.

Control de rutină, rezultat alarmant

În jurul orei 00:53, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Cerbului, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din municipiu.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată o concentrație de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care a ridicat imediat suspiciuni serioase cu privire la starea conducătorului auto.

Analizele confirmă o alcoolemie foarte ridicată

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar rezultatele analizelor toxicologice au confirmat gravitatea situației.

Astfel, cele două mostre de sânge au indicat valori de 3,17 g/l și, respectiv, 2,96 g/l alcool pur în sânge, niveluri extrem de ridicate, care depășesc cu mult limita legală și indică un pericol major pentru siguranța traficului rutier.

Reținut pentru 24 de ore

În urma probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Prezumția de nevinovăție, respectată

Reprezentanții autorităților reamintesc faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.