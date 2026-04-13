În perioada sărbătorilor pascale, între 10 aprilie, ora 07:00, și 13 aprilie, ora 07:00, personalul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a gestionat un număr ridicat de cazuri în cadrul Unității de Primire Urgențe (UPU).



Potrivit datelor oficiale, nu mai puțin de 492 de pacienți au beneficiat de asistență medicală în acest interval, ceea ce reflectă o activitate intensă specifică perioadelor de sărbătoare. Dintre aceștia, 111 persoane nu au necesitat internare, fiind tratate și externate după evaluarea medicală.

Restul pacienților au avut nevoie de îngrijiri suplimentare, o parte dintre aceștia fiind internați pentru investigații și tratament de specialitate. Cazurile prezentate la UPU au fost variate, de la afecțiuni acute și urgențe medicale, până la traumatisme sau probleme generate de excesele alimentare specifice perioadei.

Cadrele medicale au asigurat permanența și au intervenit prompt pentru fiecare caz, reușind să gestioneze eficient fluxul mare de pacienți. Activitatea s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente majore, în ciuda volumului ridicat de solicitări.

Reprezentanții unității medicale reamintesc populației importanța utilizării responsabile a serviciilor de urgență și recomandă prezentarea la UPU doar în situații care necesită intervenție medicală imediată.

Perioada sărbătorilor pascale rămâne una solicitantă pentru sistemul medical, însă, datorită profesionalismului personalului, pacienții din județul Satu Mare au beneficiat de îngrijiri adecvate și în condiții de siguranță.