Implicare, grijă și soluții reale pentru comunitatea sătmăreană

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, alături de administratorul public Maskulik Csaba, a desfășurat o nouă sesiune de audiențe în care sătmărenii au beneficiat de sprijin direct pentru problemele ce țin de competența administrației publice. Cetățenii prezenți au avut ocazia să discute personal cu viceprimarul și să primească soluții concrete, adaptate situațiilor lor.





„Fiecare întâlnire contează”

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a declarat:

„Astăzi am fost din nou alături de sătmăreni, în cadrul unei noi sesiuni de audiențe. Fiecare întâlnire înseamnă mai mult decât o simplă discuție – înseamnă grijă, implicare și dorința sinceră de a găsi soluții reale pentru problemele comunității noastre. Am ascultat, am analizat și am oferit sprijin în situațiile care țin de competența administrației publice, pentru că fiecare problemă merită atenție și rezolvare.”



Cristina Tămășan-Ilieș, lider al dialogului cu cetățenii

Prin implicarea sa activă, viceprimarul demonstrează că administrația locală nu este doar o instituție, ci un partener al comunității. În fiecare sesiune de audiențe, Cristina Tămășan-Ilieș pune accent pe ascultare atentă, transparență și rezultate concrete, consolidând încrederea sătmărenilor în autorități.





Platforma online – mai aproape de cetățeni

Pentru a comunica rapid și eficient cu Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti, locuitorii sunt încurajați să utilizeze Satu Mare CITY Portal. Aici pot accesa servicii, transmite sesizări și urmări soluționarea acestora: https://portal.primariasm.ro/ .

Implicare și rezultate

Sesiunile de audiențe organizate periodic sub conducerea viceprimarului Cristina Tămășan-Ilieș reflectă angajamentul administrației locale de a fi aproape de cetățeni și de a transforma dialogul într-un proces concret de rezolvare a nevoilor comunității.



