Campania „Îmbracă un copil în haine noi de Paști” a oferit 33 de pachete cu îmbrăcăminte, încălțăminte și dulciuri, implicând autorități și membri ai comunității





În pragul Sărbătorilor Pascale, OFSD Satu Mare s-a alăturat campaniei caritabile „Îmbracă un copil în haine noi de Paști”, inițiată de Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Acțiunea a avut scopul de a sprijini copiii aflați în situații vulnerabile, prin oferirea unor pachete care să le aducă bucurie și sprijin înaintea sărbătorilor.

Pachete și sprijin concret

În cadrul campaniei, au fost pregătite 33 de pachete ce au inclus haine, încălțăminte și dulciuri, oferite copiilor din cadrul asociației. Fiecare pachet a reprezentat nu doar un dar material, ci și un mesaj de solidaritate și grijă din partea comunității.

Participare activă a autorităților și liderilor locali

La eveniment au participat vicepreședinții Consiliul Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul local Mirela Suciu, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, președintele OFSD municipiul Satu Mare, Manuela Rogoz, vicepreședintele PSD municipiul Satu Mare, Alexandra Rusu, precum și inspectorul școlar general adjunct Mariana Sălăgean și inspectorii școlari Maria Ardelean, Alina Chiș și Nicoleta Foldes.

Tradiție și recunoștință

Astfel de acțiuni au devenit o tradiție pentru OFSD Satu Mare, care răspunde constant apelurilor lansate de Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor. Președintele asociației, Pr. Tiberiu Văleanu, a transmis mulțumiri tuturor participanților, subliniind importanța solidarității comunitare și implicarea activă în sprijinirea copiilor și familiilor aflate în dificultate.