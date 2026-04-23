Bărbat de 36 de ani din Căuaș, depistat de polițiști după ce a refuzat oprirea la semnal și a fost urmărit pe un drum județean



La data de 23 aprilie a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad au intervenit pe Drumul Județean 108M, în localitatea Santău, după ce un conducător auto nu a respectat semnalul regulamentar de oprire. Intervenția s-a finalizat cu oprirea autoutilitarei și descoperirea unor nereguli grave privind dreptul de a conduce și înmatricularea vehiculului.

Refuzul opririi a declanșat urmărirea în trafic

În timpul patrulării, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare, folosind semnalele acustice și luminoase.

Conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor, continuând deplasarea, fapt ce a determinat declanșarea urmăririi în trafic.

Autoutilitara oprită pe un teren extravilan

Vehiculul a fost oprit ulterior pe un teren extravilan din localitatea Santău.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 36 de ani, din localitatea Căuaș.

Fără permis și cu plăcuțe de înmatriculare false

Verificările au scos la iveală că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, polițiștii au constatat că autoutilitara avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false, acestea fiind atribuite, în realitate, unui alt autovehicul.

Rezultat pozitiv la testul alcoolscopic

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Valoarea indicată se încadrează în limite reduse, însă este relevantă în contextul infracțiunilor constatate.

Cercetările continuă

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare.