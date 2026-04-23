JUSTIȚIE Condamnat pentru furt calificat, încarcerat la Penitenciarul Satu Mare

Locale 23.04.2026 13:40
JUSTIȚIE Condamnat pentru furt calificat, încarcerat la Penitenciarul Satu Mare

La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Negrești-Oaș pe numele unui bărbat condamnat pentru furt calificat.

Acțiunea a fost desfășurată în colaborare între structurile de investigații criminale și poliția locală, în vederea identificării și reținerii persoanei condamnate.

Mandatul de executare a pedepsei închisorii a fost emis de Judecătoria Negrești-Oaș.

Persoana vizată este un bărbat de 34 de ani, din orașul Negrești-Oaș, care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

După punerea în aplicare a mandatului, bărbatul a fost depus în Penitenciarul Satu Mare, unde își va executa pedeapsa privativă de libertate.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
