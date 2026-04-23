La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Negrești-Oaș pe numele unui bărbat condamnat pentru furt calificat.

Acțiunea a fost desfășurată în colaborare între structurile de investigații criminale și poliția locală, în vederea identificării și reținerii persoanei condamnate.

Mandatul de executare a pedepsei închisorii a fost emis de Judecătoria Negrești-Oaș.

Persoana vizată este un bărbat de 34 de ani, din orașul Negrești-Oaș, care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.