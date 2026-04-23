La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați de o femeie de 42 de ani cu privire la sustragerea unei trotinete electrice dintr-o boxă situată la parterul unui bloc. Bunul, evaluat la aproximativ 2.000 de lei, a fost recuperat în scurt timp, iar persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată de anchetatori.

Potrivit sesizării, persoane necunoscute au profitat de faptul că ușa unei boxe dintr-un imobil de pe raza municipiului Satu Mare nu era asigurată corespunzător și au sustras o trotinetă electrică.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, la scurt timp de la sesizare a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei.

Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, din municipiul Satu Mare, care ar fi sustras trotineta electrică.

În urma intervenției polițiștilor, trotineta electrică a fost recuperată și restituită persoanei vătămate.

Cazul a fost soluționat operativ, în aceeași zi cu sesizarea.