ULTIMA ORĂ Miniștrii PSD au demisionat

Locale 23.04.2026 15:29
Miniștrii PSD au venit joi la Guvern și și-au depus demisiile în mod oficial, retrăgându-se din Guvernul Bolojan. PSD transmite că, din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare.  Deși la ședința de guvern nu au fost prezenți miniștrii PSD, premierul Bolojan i-a rugat pe secretarii de stat care i-au înlocuit să le transmită în numele său mulțumiri pentru activitatea în Guvern.

PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan. Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.

Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare!

PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină  un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

PSD a avut un vicepremier – Marian Neacșu – și șase miniștri în Guvernul Bolojan: Radu Marinescu (Justiție), Florin Manole (Muncă), Alexandru Rogobete (Sănătate), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi). De asemenea, a demisionat și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

