Teatrul de Nord din Satu Mare găzduiește marți, 28 aprilie 2026, de la ora 19.00, spectacolul „Variațiuni enigmatice” de Éric-Emmanuel Schmitt, o producție a Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița. Evenimentul promite o experiență intensă, construită pe dialoguri tensionate, revelații surprinzătoare și o atmosferă încărcată de emoție.

Un duel psihologic pe scenă

Spectacolul este construit în jurul a doar două personaje, interpretate de Dorin C. Zachei și Radu Botar, într-o confruntare intelectuală și emoțională care explorează teme profunde precum dragostea, moartea și adevărul.

Regia și scenografia poartă semnătura lui Cristian Ioan, cel care propune o montare ce mizează pe tensiune și rafinament dramatic.

O poveste despre adevăr și iluzie

„Variațiuni enigmatice” este considerată una dintre cele mai puternice creații ale dramaturgului francez Éric-Emmanuel Schmitt, cunoscut pentru piesele sale jucate pe scene din întreaga lume.

Spectacolul îmbină teatrul cu muzica, inspirându-se din lucrarea omonimă a compozitorului Edward Elgar, ale cărei teme muzicale se regăsesc subtil în atmosfera piesei.

Emoție, suspans și răsturnări de situație

Producția este construită ca un joc al revelațiilor treptate, în care fiecare replică schimbă perspectiva asupra poveștii. Finalul aduce întorsături dramatice care surprind și provoacă publicul, transformând experiența într-una intensă și memorabilă.

Spectacolul este recomandat publicului de peste 14 ani și are o durată de aproximativ două ore.

Informații despre bilete

Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală din Satu Mare, strada Horea nr. 6, sau prin contact telefonic la:

0261 712 106

0786 538 580

De asemenea, biletele sunt disponibile și online.