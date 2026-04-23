Joi, 23 aprilie 2026, s-a desfășurat sesiunea anuală de instruire în domeniul situațiilor de urgență, dedicată președinților comitetelor locale pentru situații de urgență din localitățile județului Satu Mare.





Evenimentul a reunit reprezentanți ai primăriilor din întreg județul, evidențiind implicarea activă a autorităților administrației publice locale în creșterea capacității de răspuns la situații de risc. De asemenea, la instruire au participat și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

În cadrul instruirii au fost abordate, în mod succint, următoarele teme principale:





* analiza activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la nivelul județului Satu Mare în anul 2026;

* prezentarea Planului de pregătire și a cursurilor aferente pentru anul în curs;

* dezbaterea cadrului normativ privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;

* prezentarea Planului de înștiințare-alarmare la nivel județean;

* importanța participării personalului din administrația publică locală la programele de formare organizate în centrele zonale;

* clarificarea atribuțiilor președinților comitetelor locale pentru situații de urgență, conform legislației în vigoare;

* măsuri de prevenire și gestionare a incendiilor de vegetație uscată, cu accent pe informarea preventivă a populației.





Discuțiile au subliniat necesitatea unei colaborări permanente între instituțiile responsabile și autoritățile locale, precum și rolul esențial al pregătirii continue în reducerea riscurilor și protejarea comunităților.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de discuții libere, în care participanții au avut ocazia să abordeze probleme specifice și să identifice soluții adaptate nevoilor locale.





ISU Satu Mare reafirmă angajamentul pentru consolidarea unui sistem eficient de management al situațiilor de urgență, bazat pe cooperare, profesionalism .