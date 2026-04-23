Acțiune amplă a polițiștilor și instituțiilor de control pentru verificarea respectării legislației de mediu și fiscale în centrele de colectare din municipiu



La data de 22 aprilie a.c., mai multe structuri de ordine publică și control au desfășurat o acțiune comună în municipiul Satu Mare, vizând prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul colectării și valorificării deșeurilor metalice feroase și neferoase. În urma verificărilor, au fost constatate nereguli pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 50.000 de lei.

Acțiune coordonată între mai multe instituții

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Satu Mare au acționat împreună cu reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare – Compartimentul Sprijin Operativ, ai Gărzii de Mediu Satu Mare și ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea.

Scopul principal al demersului l-a constituit verificarea modului de respectare a legislației în domeniul colectării materialelor reciclabile și identificarea eventualelor activități ilegale desfășurate de operatorii economici.

Controale în serie la centre de colectare

În cadrul acțiunii au fost verificate 5 centre de colectare a materialelor feroase și neferoase de pe raza municipiului Satu Mare.

Inspectorii au urmărit, în principal, legalitatea activităților desfășurate, respectarea obligațiilor de mediu, precum și conformitatea documentelor financiar-contabile și fiscale.

Nereguli și sancțiuni

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legale în vigoare.

Pentru neregulile identificate, autoritățile au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 50.000 de lei.

Obiectiv: combaterea economiei ilegale în domeniul deșeurilor

Acțiunile de acest tip urmăresc reducerea fenomenului de evaziune fiscală și protejarea mediului, prin asigurarea unui control mai strict asupra circuitului de colectare și valorificare a deșeurilor metalice.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.