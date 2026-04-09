Conducător auto, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

09.04.2026




La data de 9 aprilie a.c., în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 196, din localitatea Bogdand, au oprit un autoturism, condus de un tânăr de 22 de ani, din aceeași localitate.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Comunicat de presă
