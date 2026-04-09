



Zeci de exploatații și unități verificate într-o singură săptămână de inspectorii sanitar-veterinari



Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au intensificat acțiunile de control în ultima perioadă, vizând respectarea normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor. Verificările s-au desfășurat atât în exploatații profesionale, cât și în gospodării individuale, fiind identificate mai multe abateri de la legislația în vigoare.

Zeci de controale în exploatații și unități de profil

În perioada 27 martie – 3 aprilie 2026, medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un total de 84 de controale. Acestea au vizat exploatații profesionale și non-profesionale, piețe agroalimentare, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare de pe raza județului Satu Mare.

Sancțiuni pentru nerespectarea legislației

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, trei au fost amenzi, în valoare totală de 3.600 de lei, fiecare în cuantum de 1.200 de lei. Sancțiunile au fost aplicate unor exploatații profesionale din localitățile Săcășeni, Acâș și Ciuperceni.

De asemenea, au fost acordate opt avertismente unor exploatații non-profesionale din localitățile Porumbești și Turulung.

Abateri frecvente: lipsa documentelor pentru animale

Principala neregulă constatată de inspectorii DSVSA a fost vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

Reprezentanții instituției atrag atenția că respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea răspândirii bolilor și pentru asigurarea trasabilității animalelor, aspecte importante atât pentru siguranța alimentară, cât și pentru sănătatea publică.