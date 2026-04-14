Amenzi de sute de mii de lei și controale intensificate pentru siguranța publică

Polițiștiii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 10–13 aprilie, o amplă serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în contextul minivacanței de Paște. Rezultatele nu au întârziat să apară: sute de sancțiuni aplicate și zeci de șoferi rămași fără permis de conducere.

Sancțiuni de peste 100.000 de lei pentru fapte antisociale

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 450 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 100.000 de lei.

Acțiunile au vizat în special menținerea unui climat de liniște și ordine publică în întreg județul, într-o perioadă în care mobilitatea și aglomerația cresc semnificativ.

Traficul rutier, atent monitorizat

În paralel, oamenii legii au acționat intens și pe linie rutieră, pentru prevenirea accidentelor și asigurarea fluenței traficului. Astfel, au fost aplicate peste 800 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 300.000 de lei.

Controalele au vizat respectarea regulilor de circulație, viteza legală, consumul de alcool și starea tehnică a autovehiculelor.

Permise suspendate și certificate reținute

Ca măsură complementară, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce în cazul a 50 de șoferi care au încălcat grav legislația rutieră.

Totodată, au fost reținute 47 de certificate de înmatriculare, în urma constatării unor nereguli tehnice sau administrative la autovehicule.

Acțiuni pentru siguranța comunității

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic și menținerea ordinii publice.