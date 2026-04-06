Nereguli descoperite în exploatații din mai multe localități, în urma verificărilor privind sănătatea animală

În perioada 27 martie – 3 aprilie 2026, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au desfășurat controale în domeniul sănătății animale, vizând exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare.

Zeci de controale în teren

Medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 87 de controale la nivelul județului Satu Mare, în cadrul unei acțiuni menite să verifice respectarea legislației sanitar-veterinare.

Sancțiuni aplicate

În urma verificărilor, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, două au fost amenzi, în valoare totală de 2.400 de lei, aplicate unor exploatații profesionale din localitățile Botiz și Mărtinești.

Avertismente pentru exploatații neconforme

Alte cinci sancțiuni au fost sub formă de avertisment, fiind aplicate unor exploatații non-profesionale din localitățile Odoreu (trei cazuri), Vânătorești și Mărtinești.

Sancțiunile au fost dispuse pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.