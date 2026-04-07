Denii speciale oficiate la Bixad și în municipiul Satu Mare, înainte de Sfintele Paști

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va participa, în această perioadă, la mai multe slujbe religioase importante în județul Satu Mare, în contextul Săptămânii Mari, premergătoare Sărbătorilor Pascale.

Denia celor 12 Evanghelii la Bixad

Joi, 9 aprilie, începând cu ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Denia celor 12 Sfinte Evanghelii la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad, în Protopopiatul Oaș.

Denia Prohodului Domnului la Satu Mare

Vineri, 9 aprilie, de la ora 17:00, în Vinerea Mare, ierarhul va oficia Denia Prohodului Domnului la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare.

Slujbele din Săptămâna Mare reprezintă momente de profundă încărcătură spirituală pentru credincioși, pregătind întâmpinarea Sărbătorii Învierii Domnului.