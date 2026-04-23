Peste 12 tone de textile colectate în 2026, în timp ce autoritățile avertizează asupra practicilor care transformă orașul în focare de mizerie



Municipiul Satu Mare continuă eforturile pentru un oraș mai curat și mai responsabil, prin colectarea separată a deșeurilor textile. De la începutul anului 2026 și până în prezent, au fost adunate 12,66 tone de haine și materiale textile vechi. Cu toate acestea, autoritățile se confruntă în continuare cu probleme legate de depozitarea necorespunzătoare, care afectează atât mediul, cât și aspectul urban.

Sistemul de colectare începe să dea rezultate

Implementarea containerelor speciale pentru textile își arată eficiența. După ce în perioada martie–decembrie 2025 au fost colectate 81,84 tone de deșeuri textile, și anul 2026 confirmă o tendință pozitivă.

Cele 14 containere amplasate în oraș oferă cetățenilor o soluție clară și accesibilă pentru eliminarea corectă a hainelor uzate.

Unde pot fi depuse hainele vechi

Pentru a facilita colectarea, containerele sunt amplasate în puncte importante din municipiu:

Cartierul Micro 16 – strada Brândușa (lângă parcarea magazinului Profi) – 3 containere

Piața Someș – 2 containere

Piața Micro 17 – 2 containere

Cartier Carpați 2 – strada Ganea nr. 20 (lângă magazinul Unicarm) – 2 containere

Piața Mică – 2 containere

Piața Mare – 3 containere

Autoritățile le mulțumesc cetățenilor care folosesc aceste containere conform destinației și îi încurajează să rămână implicați în protejarea mediului.

Amenzi dure pentru cei care ignoră regulile

Depozitarea deșeurilor textile lângă punctele gospodărești sau în jurul containerelor este strict interzisă. Cei care nu respectă regulile riscă sancțiuni între 30.000 și 45.000 de lei.

Autoritățile atrag atenția că astfel de practici nu doar încalcă legea, ci contribuie direct la degradarea spațiului public.

De la neglijență la haos urban

Textilele abandonate devin rapid o problemă majoră. Acestea sunt adesea răvășite și împrăștiate, ajungând pe trotuare și carosabil, ceea ce creează disconfort și imagine negativă pentru oraș.

Fenomenul transformă zonele de colectare în adevărate focare de mizerie, în ciuda infrastructurii existente.

Impactul asupra mediului nu este de ignorat

Materialele textile, în special cele sintetice, se descompun greu și pot afecta solul și apa subterană. Colectarea corectă și reciclarea acestora reduc semnificativ impactul negativ asupra mediului și contribuie la conservarea resurselor naturale.

Autoritățile fac un nou apel către sătmăreni să utilizeze corect containerele speciale și să evite depozitările ilegale. Doar prin implicare colectivă, municipiul Satu Mare poate deveni un oraș mai curat și mai responsabil.