Senatorul UDMR de Satu Mare este de părere că stabilitatea este prioritară, dar alianțele cu AUR sunt excluse

Într-un context politic tensionat și marcat de incertitudini, UDMR își reafirmă poziția de echilibru în actuala configurație guvernamentală. Senatorul de Satu Mare, Turos Lorand, subliniază că formațiunea va continua să facă parte din guvern, având ca obiectiv principal stabilitatea și reprezentarea intereselor comunității.

Stabilitatea, prioritate strategică

Potrivit senatorului, UDMR își menține angajamentul față de guvernare într-un moment în care România are nevoie de echilibru politic și continuitate administrativă.

„Scopul principal al UDMR este acela de a servi comunitatea, cetățenii și țara. Este nevoie de stabilitate în România astăzi, așa că UDMR rămâne parte a guvernului”, a declarat Turos Lorand.

Scenarii politice și guvernare flexibilă

În contextul eventualelor demisii ale miniștrilor PSD, senatorul a explicat că activitatea executivului poate continua prin numiri interimare, pe o perioadă de până la 45 de zile.

Această situație deschide inclusiv posibilitatea unei guvernări minoritare, scenariu pe care UDMR nu îl exclude, atâta timp cât sunt respectate interesele comunității.

Linie roșie: fără susținere cu AUR

Un punct ferm exprimat de liderul UDMR este refuzul categoric de a susține orice formulă guvernamentală care ar depinde de voturile AUR.

„Un lucru este însă cert: nu susținem un guvern care câștigă majoritate cu voturile AUR”, a precizat senatorul.

Mesaj către electorat

Declarațiile vin ca un semnal clar că UDMR își păstrează direcția politică bazată pe stabilitate, predictibilitate și responsabilitate față de comunitate.

Într-un peisaj politic volatil, poziționarea formațiunii indică dorința de a evita crizele și de a contribui la menținerea unui echilibru în actul de guvernare.