Consiliul Local al Comunei Moftin s-a întrunit recent în ședință ordinară la sediul Primăriei Comunei Moftin, convocarea fiind realizată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit mai multe proiecte de hotărâre de interes pentru comunitatea locală, menite să asigure buna funcționare a administrației publice și valorificarea resurselor aflate în patrimoniul comunei. Este important de menționat faptul că proiectele de hotărâre supuse dezbaterii au fost elaborate de primarul comunei Moftin, Gheorghe David, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Primul punct al ordinii de zi a vizat Proiectul de hotărâre nr. 20/26.03.2026, privind aprobarea atribuirii contractului de închiriere, prin licitație publică cu strigare, a unei parcele de pășune identificată cu nr. top 322, în suprafață de 14,61 hectare, situată în extravilanul localității Domănești. Inițiativa acestui proiect a aparținut viceprimarului comunei Moftin, fiind susținută în cadrul ședinței ca o măsură necesară pentru utilizarea eficientă a terenurilor și sprijinirea activităților agricole din zonă.

Cel de-al doilea punct a fost reprezentat de Proiectul de hotărâre nr. 21/26.03.2026, care a avut ca obiect aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moftin. Acest proiect, inițiat de primarul comunei, a avut în vedere optimizarea structurii administrative și adaptarea acesteia la nevoile actuale ale comunității, în vederea creșterii eficienței serviciilor publice oferite cetățenilor.

În cadrul punctului „Diverse”, consilierii locali au avut posibilitatea de a aduce în discuție alte probleme de interes local, completând astfel agenda ședinței cu subiecte relevante pentru viața comunității.

Ședința s-a desfășurat în condiții legale, deciziile adoptate urmând să contribuie la dezvoltarea administrativă și economică a comunei Moftin.