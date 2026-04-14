Dosare penale în trafic. Care a fost cauza

La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 02:15, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Cloșca, din municipiul Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La data de 14 aprilie a.c., în jurul orei 03:35, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Octavian Goga, din municipiul Satu Mare, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.