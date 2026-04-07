Legea nr. 111/2022 oferă protecție socială pentru persoanele care desfășoară activități casnice

Persoanele fizice din județul Satu Mare pot desfășura activități casnice ocazionale, necalificate, în schimbul unor tichete de activități casnice, conform Legii nr. 111/2022. Valoarea nominală a unui tichet este de 15 lei la data adoptării legii, iar prestatorii beneficiază de asigurare în sistemul de pensii și de sănătate.

Ce sunt activitățile casnice

Activitatea casnică se realizează în gospodăria beneficiarului, la domiciliul prestatorului sau în alt loc necesar desfășurării activității. Aceasta nu are scop comercial și nu se desfășoară în beneficiul terților.

Printre activitățile ce pot fi remunerate se numără: curățenia locuinței, întreținerea spațiilor verzi, plantarea răsadurilor, călcatul rufelor, prepararea hranei, plimbarea animalelor de companie, realizarea de cumpărături, tăierea și despicarea lemnelor pentru foc, recoltarea fructelor și legumelor sau igiena corporala a persoanelor dependente.

Cum se achiziționează și se utilizează tichetele

Beneficiarii pot cumpăra tichetele de la:

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare;

furnizorul de serviciu universal;

Platforma electronică de evidență a activităților casnice: https://tichete.anofm.ro .

Tichetele se oferă prestatorilor în schimbul activităților casnice. Aceștia le pot preschimba în bani în maximum 12 luni, reținându-se impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Plata se face numerar, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, la furnizorul de serviciu universal sau prin transfer bancar, prin intermediul platformei.

Beneficiile platformei electronice

Platforma facilitează:

gestionarea tichetelor, fizic sau electronic;

medierea între cererea beneficiarilor și oferta prestatorilor prin secțiunea „Marketplace”;

acces la ghiduri pentru prestatori, beneficiari și angajatori: Prestator: provider-guid Beneficiar: beneficiary-guid Angajator: company-guid



Informații de contact AJOFM Satu Mare

Str. I. Ghica, Nr. 36, Satu Mare

Tel./Fax: +4 0261 770 237, +4 0261 770 238

E-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro

Site: www.anofm.ro/satu-mare

Facebook: AJOFM Satu Mare