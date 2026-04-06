Un proiect educativ transformă gesturile simple în lecții importante despre natură, responsabilitate și comunitate

În Satu Mare, inițiativa EcoLocal oferă copiilor șansa de a învăța prin experiență directă, descoperind cum o plantă mică poate deveni o lecție mare despre responsabilitate și sustenabilitate. Proiectul transformă fiecare activitate într-o experiență practică de învățare, conectând tinerii cu natura și comunitatea.

De la o plantă mică la o lecție mare

Copiii implicati în Grădina Socială STEA văd concret cum legumele crescute în solar ajung să hrănească întreaga comunitate. Astfel, ei învață să aprecieze produsele locale și impactul pozitiv al consumului responsabil.

Activitățile din cadrul proiectului le oferă copiilor posibilitatea de a participa activ:

plantează și udă legumele;

învață despre grădinărit și sustenabilitate;

înțeleg importanța protejării mediului.

Fiecare gest devine o lecție practică despre grijă și implicare.

Un model de implicare pentru comunitate

Grădina Socială STEA joacă un rol esențial în formarea unor obiceiuri sănătoase și responsabile. Proiectul promovează ideea că fiecare gest contează, iar implicarea copiilor contribuie la construirea unui viitor mai verde.

Prin susținerea producătorilor locali, legumele ajung mai rapid la oameni, reducând impactul asupra mediului și susținând economia locală. Inițiativa încurajează întreaga comunitate să devină parte din schimbare, prin acțiuni simple, dar cu impact real.