Întreruperi programate anunțate de Distribuție Energie Electrică pentru mijlocul lunii aprilie

Municipiul Satu Mare se va confrunta, în această săptămână, cu întreruperi programate în furnizarea energiei electrice, ca urmare a unor lucrări anunțate de Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice. Măsura vizează două artere importante din oraș și este necesară pentru desfășurarea unor intervenții la rețea.

Lucrări programate în două zone ale orașului

Potrivit anunțului oficial, întreruperile vor avea loc în intervalul orar 09:00 – 17:00, în două zile distincte. Astfel, miercuri, 15 aprilie 2026, alimentarea cu energie electrică va fi sistată total pe strada Careiului, la numărul 55.

De asemenea, vineri, 17 aprilie 2026, întreruperea va afecta Aleea Universului, mai exact imobilele marcate cu B17 și B19, unde alimentarea va fi, de asemenea, oprită complet pe durata lucrărilor.

Intervenții necesare pentru siguranța rețelei

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică precizează că aceste întreruperi sunt programate și au rolul de a permite efectuarea unor lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei electrice. Astfel de intervenții sunt esențiale pentru prevenirea avariilor și pentru asigurarea unei furnizări sigure și continue pe termen lung.

Informații suplimentare pentru consumatori

Consumatorii afectați pot obține informații actualizate despre întreruperile de curent apelând numărul de telefon 0261 929 sau linia TelVerde 0800 400 929. De asemenea, detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial: www.distributie-energie.ro .

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele vizate să ia măsuri preventive și să își planifice activitățile în funcție de intervalele anunțate.