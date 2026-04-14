Weekend special de inaugurare, cu program extins și activități dedicate publicului, potrivit viceprimarului Cristina Tămășan Ilieș

Unul dintre cele mai reprezentative obiective turistice ale municipiului Satu Mare, Turnul Pompierilor, își redeschide porțile pentru vizitatori începând de vineri, 17 aprilie 2026. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, care invită comunitatea să participe la un weekend plin de activități și surprize.

Acces gratuit în weekendul de deschidere

Cu ocazia redeschiderii, Turnul Pompierilor va putea fi vizitat gratuit în perioada 17–19 aprilie, între orele 16:00 și 21:00. Evenimentul marchează debutul unui nou sezon turistic pentru unul dintre simbolurile orașului, așteptat anual de sătmăreni și turiști deopotrivă.

Începând cu data de 21 aprilie, obiectivul va fi deschis zilnic în același interval orar, cu excepția zilelor de luni și a sărbătorilor legale.

Petrecere și activități pentru tineri

Ziua de vineri, 17 aprilie, va aduce și un program special dedicat tinerilor. Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și The Line, organizează un eveniment în aer liber, menit să anime atmosfera din jurul turnului.

Începând cu ora 17:00, participanții vor putea lua parte la jocuri de societate desfășurate în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos.

Tower Session – muzică și distracție până la miezul nopții

Seara va continua cu „Tower Session opening party”, unde atmosfera va fi întreținută de DJ invitați. Între orele 17:00 și 21:00, publicul se va bucura de muzica lui DJ AAKI, iar de la ora 21:00 până la miezul nopții, vibe-ul va fi dus mai departe de Pumi.

Un simbol al orașului revine în atenția publicului

Turnul Pompierilor rămâne unul dintre cele mai importante repere turistice din Satu Mare, oferind o perspectivă panoramică asupra orașului și o experiență apreciată de vizitatori.

Autoritățile locale îi încurajează pe sătmăreni să profite de weekendul de deschidere și să redescopere acest simbol al orașului într-un cadru festiv și accesibil tuturor.