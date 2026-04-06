Trei zile de eleganță, emoție și experiențe speciale la noul sediu L’Atelier Ioana Călin





Viitoarele mirese din Satu Mare sunt invitate, în perioada 7–9 aprilie 2026, la cea de-a doua ediție a evenimentului „Say Yes to the Dress”, organizat la noul sediu L’Atelier Ioana Călin. Evenimentul promite o experiență completă, în care eleganța rochiilor de mireasă se îmbină cu atmosfera rafinată și serviciile dedicate pregătirii pentru ziua cea mare.





Eleganță și emoție într-o singură alegere

După succesul primei ediții, evenimentul „Say Yes to the Dress” revine la Satu Mare, promițând o experiență de poveste pentru toate viitoarele mirese. Între 7 și 9 aprilie 2026, L’Atelier Ioana Călin, situat pe Str. Rodnei nr. 22, va găzdui selecția impresionantă de rochii de mireasă și rochii de seară, toate noi și spectaculoase.

Reduceri și exclusivități pentru participante

Evenimentul aduce reduceri speciale de până la -50%, zeci de modele disponibile și o atmosferă premium, creată pentru ca fiecare mireasă să se simtă unică. În plus, participantele se pot bucura de servicii de make-up & hairstyling, pregătindu-se perfect pentru ziua cea mare.

O experiență de poveste pentru mirese

Participantele vor avea ocazia să probeze și să descopere rochii de mireasă într-un cadru special, gândit pentru a transforma alegerea ținutei perfecte într-un moment memorabil. Atmosfera va fi una inspirațională, în care fiecare detaliu este conceput pentru a pune în valoare frumusețea și emoția acestui moment unic.

Parteneri care completează experiența

Evenimentul va fi completat de prezența unor parteneri speciali. Moose Social Pub va aduce savoarea unei cafele apreciate, contribuind la crearea unei ambianțe relaxante și plăcute. De asemenea, AMAO Ems & Body Art va oferi informații și soluții pentru pregătirea fizică a mireselor, prin servicii de electrostimulare și îngrijire corporală.

Programări și detalii

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a trei zile, între 7 și 9 aprilie. Intrarea la eveniment se face pe bază de programare, la numărul de telefon 0744 351 390. Programează-ți vizita și descoperă rochia care îți va spune „DA”.

Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să își rezerve din timp locul pentru a beneficia de o experiență personalizată.

Un moment dedicat fiecărei mirese

„Say Yes to the Dress” este mai mult decât un simplu eveniment – este o invitație la descoperirea rochiei perfecte, într-un cadru elegant și prietenos. Organizatorii promit o experiență completă, în care fiecare viitoare mireasă își poate trăi momentul special și poate spune, cu încredere, „DA” rochiei mult visate.

Fiecare viitoare mireasă merită să trăiască magia alegerii rochiei perfecte într-un cadru rafinat și inspirațional.

