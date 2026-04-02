Joi, 9 aprilie, începând cu ora 13:00, Piața Libertății din Satu Mare se va transforma într-o adevărată lume de poveste pentru cei mici. Centrul Cultural G.M. Zamfirescu împreună cu Fabrica de Distracție By DoDo Events îi invită pe copii și părinți să participe la un spectacol interactiv alături de Zâna Primăverii și Iepurașul Țup-Țup.

Activități și surprize

Evenimentul promite jocuri interactive, momente surpriză și activități tematice care vor aduce culoare, zâmbete și entuziasm în rândul celor mici. Participanții vor avea ocazia să se implice activ în spectacole, să descopere jocuri creative și să petreacă câteva ore magice într-o atmosferă de sărbătoare.

Invitație pentru comunitate

Organizatorii îi așteaptă pe toți copiii și părinții dornici de distracție și voie bună, într-o întâlnire plină de veselie, care să marcheze începutul sărbătorilor pascale într-un mod interactiv și de neuitat.