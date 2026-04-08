Direcția de Evidență a Persoanelor Satu Mare anunță modificări importante ale programului cu publicul între 10 și 13 aprilie 2026

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, Direcția de Evidență a Persoanelor Satu Mare a anunțat un program special de lucru cu publicul, valabil în perioada 10–13 aprilie 2026. Activitatea instituției va fi restrânsă, fiind asigurate doar serviciile esențiale.

Program limitat pentru Starea Civilă

Serviciul de Stare Civilă va funcționa după un program redus, destinat exclusiv situațiilor urgente:

Vineri, 10 aprilie 2026 – închis

– închis Sâmbătă, 11 aprilie 2026 – între orele 09:00 – 12:00 (doar pentru înregistrarea deceselor și oficierea căsătoriilor)

– între orele 09:00 – 12:00 (doar pentru înregistrarea deceselor și oficierea căsătoriilor) Luni, 13 aprilie 2026 – între orele 09:00 – 12:00 (doar pentru înregistrarea deceselor)

Evidența Persoanelor, complet închisă

Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeul Unic vor fi închise pe toată durata perioadei 10–13 aprilie 2026, urmând să își reia activitatea după încheierea minivacanței.

Recomandări pentru cetățeni

Reprezentanții Direcția de Evidență a Persoanelor Satu Mare recomandă cetățenilor să își planifice din timp demersurile administrative, pentru a evita aglomerația sau eventualele întârzieri.