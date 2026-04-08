Filtre în trafic la Satu Mare: 17 permise suspendate într-o singură zi

Locale 08.04.2026 17:18
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 7 aprilie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 17 conducători de autoturisme.

