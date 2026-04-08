Forțele de ordine au desfășurat verificări pentru prevenirea infracționalității și a migrației ilegale

La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Satu Mare, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare și alte structuri specializate, au desfășurat o acțiune de amploare pe raza județului Satu Mare, pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Verificări în trafic și în trenuri

La activități au participat polițiști criminaliști, echipe de cercetare la fața locului, polițiști cu câini de serviciu, dar și reprezentanți ai Biroul pentru Imigrări Satu Mare. Acțiunea a vizat prevenirea faptelor ilegale, respectarea normelor de circulație și combaterea migrației ilegale.





În cadrul controalelor, au fost legitimate peste 90 de persoane și verificate mai mult de 40 de autoturisme. Totodată, polițiștii au patrulat în 8 trenuri, pentru asigurarea siguranței călătorilor.

Sancțiuni aplicate

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 1.000 de lei.





Acțiuni pentru siguranța comunității

Astfel de acțiuni fac parte din activitățile curente ale poliției, având ca scop descurajarea comportamentelor ilegale și creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor, atât în trafic, cât și în mijloacele de transport.



