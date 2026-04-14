Acțiuni desfășurate în Satu Mare, Maramureș și Suceava pentru combaterea infracționalității transfrontaliere

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au desfășurat, în perioada sărbătorilor, o serie de acțiuni intensificate în zona de responsabilitate, pentru menținerea siguranței la graniță și prevenirea faptelor ilegale. Activitățile au vizat atât supravegherea frontierei de stat, cât și controlul traficului pe principalele căi de comunicație din apropierea graniței.

Acțiuni adaptate traficului intens din perioada sărbătorilor

În contextul creșterii fluxului de persoane și autovehicule, polițiștii de frontieră din județele Satu Mare, Maramureș și Suceava și-au adaptat misiunile pentru a răspunde eficient provocărilor specifice perioadei.

În lipsa controalelor la frontiera internă, verificările s-au concentrat pe drumurile care fac legătura cu Ungaria, în special în zona fostelor puncte de trecere a frontierei.

Sute de persoane și vehicule verificate

Sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, au fost organizate acțiuni pe rutele Satu Mare–Petea și Carei–Urziceni, la care au participat polițiști de frontieră, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi, lucrători ai Biroului pentru Imigrări și ai structurilor vamale.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat aproximativ 800 de persoane și 350 de mijloace de transport. În urma controalelor, au fost aplicate patru avertismente și patru sancțiuni contravenționale, în valoare de circa 3.500 de lei.

Un minor care nu îndeplinea condițiile legale de călătorie nu a fost lăsat să părăsească țara.

Bunuri fără documente și produse oprite la intrarea în țară

În cadrul acțiunilor, polițiștii de frontieră au descoperit, în autovehiculul unui cetățean ucrainean, 1.200 de kilograme de articole vestimentare second-hand, pentru care nu existau documente justificative.

Produsele au fost oprite de la introducerea în țară, în urma deciziei comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.

Permis fals descoperit la Petea

Tot în această perioadă, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Petea au oprit un cetățean din Kosovo, aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în țara de origine.

În urma verificărilor, s-a constatat că permisul de conducere prezentat, aparent emis de autoritățile din Serbia, era fals. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru uz de fals.

Obiective clare: siguranță și combaterea infracționalității

Autoritățile subliniază că principalele obiective ale acestor acțiuni rămân prevenirea migrației ilegale, combaterea infracționalității transfrontaliere, a evaziunii fiscale și a fraudei vamale, precum și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.